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Altyapı çalışmalarına devam

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye altyapı ve üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:21
Altyapı çalışmalarına devam

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sakarya Caddesi düzenleme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yalçın, Emek Mahallesinde yeni yol yapım çalışmalarının da devam ettiğini, ilçeye yakışır caddeleri vatandaşlarla buluşturacaklarını aktardı. Doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yolların geçici onarım işlerinin de farklı mahallelerde devam ettiğini bidiren Yalçın, ‘’Akdağmadeni'nin ihtiyacı olan her alanda yoğun çalışmalarımız devam etmektedir. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır’’ ifadelerini kullandı. Yalçın, ‘’Sıfır Atık Tesisi Projemizde sona doğru yaklaştık. Makina Ekipman alımları yapıldı. Ayrıca tesis ana binasının yapımında tamamlanarak çevre düzenleme çalışmalarına başlandı’’ dedi.

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