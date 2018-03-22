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Altyapı çalışmaları

BOĞAZLIYAN ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte, belediye de çalışmalarına hız verdi.

Altyapı çalışmaları

BOĞAZLIYAN ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte, belediye de çalışmalarına hız verdi.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Altyapı çalışmaları

Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Aşağı Mahallede parke yol çalışmalarının yanı sıra İlçe mezarlığı ve Şehitlikte ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan Erdal, ‘’Yeni yapılan Şelalenin de 3’üncü kat temellerini attık, inşat çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Aynı zamanda Şevki Hokkaömeroğlu Caddesi’nde orta refüj düzenlemeleri yapmaktayız’’ dedi.

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