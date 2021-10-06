Altyapı çalışmaları

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Akocak Mahallesinin 4 kilometrelik su hattıyla ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi. Başkan Mertoğlu, ‘’Özel İdaremizin büyük kato iş makinesi, belediye ekibimiz iş makinelerimizle özveriyle çalışarak hat depoya ulaştırılmıştır’’ dedi. Başkan Mertoğlu, mahalle sakinlerinin su ve kanalizasyon hattının bulunmadığı yönünde kendilerine bildirimde bulunduklarını da hatırlattı. Mertoğlu, ‘’Bölgemizde hane sahiplerinin taleplerine karşılık verdik. Bir sözümüzü daha yerine getirmek için su ve kanalizasyon çalışmalarımız başlamıştır. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun’’ diye konuştu. •Yasin Nazım Kayhan•