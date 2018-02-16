Altun konuk oldu

Şefaatli Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Yücel Erdem, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.
Programa konuşmacı olarak katılan Yozgat Vali Yardımcımız Sayın Salih Altun, ‘Türkiye'nin 2023 Stratejik Vizyonu; Ekonomi ve Değer Üretimi’ konusunda katılımcıları bilgilendirip, sorularını yanıtladı.
Şefaatli Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Yücel Erdem, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.
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