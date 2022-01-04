Tek liste ile gidilen genel kurul da Yozgat Akdağmadeni Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Latif Altın yeniden başkan seçildi. Genel kurulda güven tazeleyen Altın yapmış olduğu açıklamada; “ 6 dönemdir Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Yıllardan beri elimiz kalbimizde milletimizi selamladık, kalbimizden halka ve hakka teslim olduk. Birlik ve beraberlik içerisinde ilimizin ve esnafımızın gelişmesi için çalışacağız. Esnafımızın her zaman yanında olup onların sorununu çözmeye gayret göstereceğiz. Genel kurulumuz şölen havasında gerçekleştirildi. Büyük bir katılımla gerçekleştirilen genel kurulumuzda üye sayımızın iki katı kadar da konuklarımız vardı. Şahsımı tekrardan başkanlığa layık gören tüm üyelerimize ve uzaktan yakından gelerek bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.