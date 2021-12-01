ALTERNATiF TURiZM

Yozgat il sınırları içerisinde Çayıralan-Akdağmadeni-Saraykent-Kadışehri-Çekerek-Aydıncık ilçesine kadar uzanan bölgedeki ormanlık alanların turizm sektörüne kazandırılarak, il turizminin hareketlenmesi amaçlı hazırlanan projeyle ilgili adımlar atılmaya başlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sadece Akdağmadeni ilçesi için değil Yozgat Turizminin gelişmesine katkı sunacak, planlanan birçok yatırıma yön verecek, oluşturacağı alt sektörler ile kırsal kalkınmanın temellerini atacak proje ile ilgili çalışmalara start verdiklerini söyledi. Başkan Yalçın, yıllardır dile getirilen ‘Akdağmadeni Ormanlarının değerlendirilerek turizme kazandırılması hayallerini bir adım daha öteye taşıyarak, içerisinde çeşitli tesislerinin ve sosyal aktivite alanlarının olduğu doğal tabiat zenginliklerinin Akdağmadeni halkı ile birlikte ülke turizmine sunulması için artık somut adımlar atılmasının zamanı geldiğine inandıklarını aktardı. Yalçın, ülkemizin sahil şeridi dışında turizm alt yapısının en güçlü olduğu Marmara Bölgesi’nde incelemelerde bulunduklarını aktardı. Yalçın, Kırsal Turizm Uzmanı İsmail Şahinbaş, Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu Müdürü İlker Kılınç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen, ORAN Kalkınma Ajansı Turizm Uzmanı Eda Esma Şahin’den oluştuğunu bildirdi. Yalçın, ‘’Ekiple birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘Diriliş Gençlik Kampı’ ve ‘Ormanya’ başta olmak üzere Yuvacık, Sapanca ve Abant’ta birçok özel işletme, kamp merkezlerini ziyaret ederek Akdağmadeni’ne uygulanması mümkün projelerin olumlu, olumsuz yönlerini değerlendirdik’’ dedi. Yalçın, Covid19 Pandemisinin yaşam alanları konusunda yeni bir anlayışı oluşturduğuna vurgu yaparak, bu anlayışa göre, kurulacak yeni dünya düzeninin insanı huzur ve sükunete erdirecek mekanlarla şekilleneceğinin altını çizdi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi olarak hemşehrilerimize, bölge halkımıza, milletimize ve tüm doğaseverlere hizmet edecek bir tesis kurulumu için mücadelemize devam ediyoruz. İç Anadolu’nun tek kümeli orman alanı olan ve yaklaşık 220 kilometrekare alana sahip ormanlarımız, çeşitli turizm tesisleri, turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapabilecek kıymettedir. Bozkırın ortasında adeta bir yeşil vaha olan Akdağmadeni Ormanları’nın potansiyelinin değerlendirilmesi artık bir hayalin ötesine geçmelidir. İlçemize uygulanacak EKO Turizm modelinin ülke genelinde cazibe merkezi olabilmesi için her yönü ile özgün olması önem arz ediyor. Bu hedefimiz doğrultusunda, alanında uzman arkadaşlarımızın yer aldığı bir ekip oluşturduk. Edinilmiş tecrübelerden yararlanarak Akdağmadeni'nde hedeflediğimiz alanın sağlam bir alt yapıya sahip olması için bir dizi ziyaret ve incelemelerimiz oldu’’ diye konuştu. •Mehmet Doğan/Akdağmadeni•

