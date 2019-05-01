Akreditasyon Başvurusu kabul oldu

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Akreditasyon / Kalite Komitesi tarafından kabul edilen taleple birlikte, derneğin bir ilke daha imza atarak, Avrupa Dayanışma Programı akreditasyonunu alan tek kurum olduğunu söyledi. Uğuz, ‘’Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır’’ dedi.

Başkan Uğuz, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında artık Sorgun Gençlik Derneği’nin daha çok genci yurt dışına gönderebileceğine dikkat çekti. Uğuz, ‘’Bundan önce ki projelerimizde gençleri kısa süreli 7-10 günlük projelere gönderiyorduk. Bundan sonra Avrupa Dayanışma Programı ile 2 ay ila 12 ay uzun süreli gençleri gönüllülük faaliyetleri için yurt dışına göndereceğiz. Yine Avrupa Dayanışma Programı ile farklı AB ülkelerinden yabancı gençler Derneğimize 2 ila 12 ay arasında gelip gönüllülük yapabilecek. Gençler, gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyaç içindeki topluluklara yardım edecekler. Bunu ücretsiz olarak yapmayı tercih ettikleri bir yardım olduğu için maaş ödemesi almayacaklar. Bununla beraber seyahat, barınma, yemek ve sigorta giderleri ücretsiz ödenecek ve buna ek olarak belli bir miktar günlük cep harçlığı alacaklar’’ diye konuştu.