Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
481.19
DOLAR
8.5292
STERLİN
11.8017
EURO
10.0726

Akkan’dan okul ziyareti

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan okul ziyaretlerini sürdürüyor.

17 Eylül 2021 Cuma 00:06
Akkan’dan okul ziyareti

Akkan, ilk defa yönetici atamaları ile İmam Hatip Lisesine Okul Müdürü olarak atanan Halil Karataş ve Özükavak Vali İbrahim Fuat Uğur İmam Hatip Ortaokulu'na Müdür Yardımcısı olarak atanan Ayhan Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akkan, 2021/2022 eğitim öğretim faaliyetlerine idari açıdan güçlü bir kadro ile girmenin ilçe başarısına etki etmesini beklediğini vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan,  İlçenin eğitim kadrosuna katılmalarından dolayı memnun olduklarını belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Akkan’dan Okul ZiyaretiEğitimçekerekYozgatHaberCuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğazlıyan’da kutlama
Boğazlıyan’da kutlama
Renkli görüntüler
Renkli görüntüler
Okullar yenileniyor
Okullar yenileniyor
Yağışa zamanında müdahale
Yağışa zamanında müdahale
İlköğretim haftası coşkuyla kutlandı
İlköğretim haftası coşkuyla kutlandı
Kız pansiyonu denetlendi
Kız pansiyonu denetlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim