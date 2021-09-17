Akkan’dan okul ziyareti

Akkan, ilk defa yönetici atamaları ile İmam Hatip Lisesine Okul Müdürü olarak atanan Halil Karataş ve Özükavak Vali İbrahim Fuat Uğur İmam Hatip Ortaokulu'na Müdür Yardımcısı olarak atanan Ayhan Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akkan, 2021/2022 eğitim öğretim faaliyetlerine idari açıdan güçlü bir kadro ile girmenin ilçe başarısına etki etmesini beklediğini vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, İlçenin eğitim kadrosuna katılmalarından dolayı memnun olduklarını belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.