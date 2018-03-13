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Akif ilçelerde de anıldı

İSTİKLAL Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri ilçelerde da yapıldı.

Akif ilçelerde de anıldı

İSTİKLAL Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri ilçelerde da yapıldı.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Akif ilçelerde de anıldı

Aydıncık ilçesinde, 75. Yıl Öğretmenevi Şehit Mustafa Üngör toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, M. Akif Ersoy'un İstiklal Marşını yazma öyküsü konulu sinevizyon gösterisi, tiyatro ve oratoryo gösterileri, şiirler okundu. Anaokulu öğrencileri tarafından İstiklal marşımızın 10 kıtası okundu. Alkışı sevmeyen şair Mehmet Akif Ersoy, Necip Milletin Fazıl Şairi Necip Fazıl Kısakürek adlı kitap okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve İstiklal Marşının Güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli eğitim Müdürü Kamil Akyol, Belediye başkanı Vekili Mehmet Yıldız ve Kaymakam Yavuz Akyol tarafından verildi.

SARIKAYA

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı Sarıkaya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu’nun düzenlemiş olduğu çeşitli etkinliklerle yapıldı. Törene katılım ise oldukça yoğun oldu. Günün Anlam ve Önemini anlatan konuşmayı Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Arif Saygı yaptı. İrem Demir isimli öğrenci M. Akif Ersoy’un edebi kişiliğini anlatan konuşmayı yaptı. Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili video gösterisi izletildi.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programına ilçe yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Şiirler okundu, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan oyunlar sahnelendi.

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