Akdağmadeni’ne yardım yağdı

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından Meclis Üyesi İrfan Çoşgun başkanlığında oluşturulan komisyon üyeleri yaptığı incelemede, Akdağmadeni ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı tarafından geçtiğimiz yıl 12 aylık dönem içerisinde kimlere ne kadar yardım yapıldığı konusunu araştırdı.

Komisyon Başkanı İrfan Çoşgun, geçen yıl bin 249 kişiye bir milyon 136 bin 250 lira nakdi, 180 haneye 299 bin 200 lira barınma yardımı yapıldığını açıkladı.

3 bin 495 haneye bir milyon 810 bin 993 lira tutarında kömür yardımında bulunulduğunu kaydeden Çoşgun, aynı dönem içerisinde 989 kişinin 631 bin 480 lira şartlı eğitim, 464 kişinin 197 bin 365 lira şartlı sağlık, 10 kişinin de bin 165 lira şartlı gebelik yardımı aldıklarını anlattı. Çoşgun, 109 haneye 189 bin 200 lira muhtaç asker ailesi, 3 haneye 3 bin 300 lira muhtaç asker çocuğu yardımında bulunulduğunu bildirdi. Eşi vefat etmiş 500 haneye bir milyon 373 bin 75 lira yardım yapıldığı, 570 haneye 2 milyon 939 bin 741 lira engelli aylığı, 70 haneye 310 bin 151 lira engelli yakını aylığı ödemesinin yapıldığı bildirildi.

870 haneye 4 milyon 104 bin 72 lira yaşlılık aylığı, 31 haneye 49 bin 500 lira öksüz ve yetim, 7 haneye 12 bin 480 lira yabancılara yönelik sosyal uyum yardımının uygun görülüp, verildiği ifade edildi.

Çoşgun, bu yardımlardan toplam bin 409 haneye bir milyon 435 bin 450 lira nakdi, 3 bin 485 aileye bir milyon 80 bin 993 lira ayni yardımın vakıf öz kaynaklarından yapıldığının altını çizdi.

Çoşgun, ‘2 bin 663 aileye ise 9 milyon 811 bin 530 lira merkezi olarak yardım yapıldı. Akdağmadeni ilçesinde toplam 4 bin 951 haneye 13 milyon 57 bin 973 lira yardım yapılmıştır’’ dedi.