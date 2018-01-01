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Akdağmadeni yeni yıla hazır

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Suphi Daştan, göreve geldiği günden bugüne hizmetin en iyisini vermek için çaba harcadıklarını, bundan sonra da ilk günkü şevkle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Akdağmadeni yeni yıla hazır

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Suphi Daştan, göreve geldiği günden bugüne hizmetin en iyisini vermek için çaba harcadıklarını, bundan sonra da ilk günkü şevkle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Akdağmadeni yeni yıla hazır

Daştan, ‘Geride bıraktığımız görev süresi boyunca söz verdiğimiz rekor yatırımları tek tek hayata geçirdik. 2017 yılını da her yıl olduğu gibi çok verimli bir şekilde geçirerek ilçemize uzun yıllar hizmet edecek olan ses getiren yatırımları kazandırdık’ dedi. Başkan Daştan, 2017 yılında bitmek tükenmek bilmeyen enerjiyle vatandaşlara hizmet ederken, 2018 yılında ilçenin ihtiyaçları ve standart belediyecilik hizmetleri dışında ilçeye değer katmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. 

Son Güncelleme: 31.12.2017 15:44
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