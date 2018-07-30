Akdağmadeni ve Şefaatli’ye doğalgaz

Salman, yaptığı açıklamada Akdağmadeni ilçesinde doğalgaz abone çalışmalarına başlandığını belirterek,"Akdağmadeni ilçemizde abone çalışmasına başladık. Şuan vatandaşlarımız doğalgaz abonesi kaydını yaptırmak için ilçemizdeki şubemize müracaatlarını yapıyorlar. Ağustos ayının 15 gibi de İlçe merkezinde doğalgaz altyapı çalışmasına başlayacağız. Bu ilçemizde de 12 kilometre doğalgaz altyapı çalışması yapacağız” dedi.

Çiçekdağı, Köseli Beldesi ve Saray köyleri ile birlikte Yozgat'ın 11 bölgesinde doğalgaz olduğunu vurgulayan Salman, yıl sonuna kadar Şefaatli ilçesinde de doğalgaz arzını karşılamış olacaklarını söyledi. 2018 yılı içerisinde il genelinde 85 kilometre hat çalışması yapmayı planladıklarını vurgulayan Salman,"Sürmeli gaz olarak bu yıl içerisinde 85 kilometre hat çalışması yapmayı planladık. Bu planlama ve çalışmalarımız doğrultusunda şuana kadar 50 kilometresini tamamladık. Yıl sonuna kadar da kalan 35 kilometrelik doğalgaz çalışmasını bitirmeyi hedefliyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.