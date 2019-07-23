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Akdağmadeni tanıtıldı

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nazih Yalçın, Akdağmadeni ilçesinde ilk kez düzenledikleri Kültür ve Turizm Festivali’nin son gününde Çiçekli Çayır Mesire alanında yapılan etkinliklerle tamamlandığını söyledi.

Akdağmadeni tanıtıldı

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nazih Yalçın, Akdağmadeni ilçesinde ilk kez düzenledikleri Kültür ve Turizm Festivali’nin son gününde Çiçekli Çayır Mesire alanında yapılan etkinliklerle tamamlandığını söyledi.

23 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Akdağmadeni tanıtıldı

 Yalçın, ‘Binlerce vatandaşımızın akın akın geldiği festival etkinliğimizde vatandaşlarımıza Akdağmadeni Salebi ikramında bulunup, tanıtımını yaptık’ dedi. Belediye Başkanı Yalçın, yaklaşık sekiz gün devam eden festivali etkinliklerinde ilçenin tanıtımını yapma imkanı bulduklarını kaydetti. Yalçın, ‘İlk olmasına rağmen çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızla birlikte festivalimiz büyük bir ilgi gördü. Bundan sonraki yıllarda da elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Festivalimize Avrupa’dan gelerek katılan çok değerli gurbetçi vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca Festival süremiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef’e, değerli protokolümüze şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nazih Yalçın
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