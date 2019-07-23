Akdağmadeni tanıtıldı

Yalçın, ‘Binlerce vatandaşımızın akın akın geldiği festival etkinliğimizde vatandaşlarımıza Akdağmadeni Salebi ikramında bulunup, tanıtımını yaptık’ dedi. Belediye Başkanı Yalçın, yaklaşık sekiz gün devam eden festivali etkinliklerinde ilçenin tanıtımını yapma imkanı bulduklarını kaydetti. Yalçın, ‘İlk olmasına rağmen çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızla birlikte festivalimiz büyük bir ilgi gördü. Bundan sonraki yıllarda da elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Festivalimize Avrupa’dan gelerek katılan çok değerli gurbetçi vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca Festival süremiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef’e, değerli protokolümüze şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.