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Akdağmadeni şenleniyor

AKDAĞMADENİ Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirip, daha sonra geleneksel hale getirmeyi planladığı ‘Kültür ve Turizm Festivali’ ile ilgili hazırlıklarını tamamlayıp, programı netleştirdi.

Akdağmadeni şenleniyor

AKDAĞMADENİ Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirip, daha sonra geleneksel hale getirmeyi planladığı ‘Kültür ve Turizm Festivali’ ile ilgili hazırlıklarını tamamlayıp, programı netleştirdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Akdağmadeni şenleniyor

13-21 Temmuz tarihleri arasında yapılması kesinleşen festival etkinliğine tanınmış sanatçılarda davet edilerek, her gün bir sanatçı sahne alacak. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 8 gün 8 gece devam edecek festival etkinliklerinde, ulusal ve yerel sanatçılarla birlikte birbirinden farklı etkinlikler yapacaklarını, ilçenin sosyal hayatını canlandırırken, kültürümüzü, turizm potansiyelini de ortaya çıkarmaya çalışacaklarını söyledi. Yalçın, ‘Bir ay boyunca devam edecek Akdağmadeni Alış-Veriş Günleri ile indirimli alış-veriş günleri de hemşerilerimizi bekliyor. Festival ile ilgili ayrıntılı program akışı yakın zamanda kamuoyu ve vatandaşlarımızla paylaşılacaktır’’ dedi.

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