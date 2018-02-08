Akdağmadeni konuşuldu

Makamda gerçekleştirilen toplantıya Muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitim camiasında görev yapan müdürler katıldı. Toplantıda, katılımcıları çalışmalar hakkında bilgilendiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Daştan, bu yıldan itibaren yapmayı planladıkları çalışmaları aktardı. Daştan, daha sonra katımlımcılardan gelen önerileri alarak, genel olarak bir değerlendirme yapıldı.

