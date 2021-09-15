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Akdağmadeni değişiyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediyesi tarafından ilçede başlatılan değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında sokaklar, caddeler yeniden inşa ediliyor. Halkın daha rahat kullanımına sunulması amaçlanan çalışmalara Sakarya Caddesi ile devam edildi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:22
Akdağmadeni değişiyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından İstiklal Caddesi düzenleme projesinden sonra ilçenin önemli caddelerinden biri olan Sakarya Caddesinde de düzenleme projesine yönelik çalışmalarını başattı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan, yılların verdiği yıpranmışlıkla kullanılamaz hale gelen Sakarya Caddesi’nin yeni ve modern bir cadde haline geleceğini söyledi. Yalçın, detaylı altyapı çalışmalarından sonra tüm ihtiyaçları karşılayan Akdağmadeni’ne yakışır bir caddeyi ilçeye kazandıracaklarını bildirdi. Yalçın, ‘’Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan, yılların verdiği yıpranmışlıkla kullanılamaz hale gelen Sakarya Caddesi yeni ve modern bir cadde haline geliyor. İlçemizin en eski caddesi olmasına rağmen gözden ırak kalmış caddemizi yeniden eski günlerine döndürecek çalışmanın ilk adımını atıyoruz’’ dedi. Başkan Yalçın, yaklaşık 2 ay sürmesinin planlandığı çalışmalar sonucunda, ilçenin ana kanal hattını rahatlatacak alternatif bin 200 metre yeni kanalizasyon hattı, bin 200 metre yeni yağmur suyu drenaj hattı, yan bağlantılar ve abone bağlantılarının yenilendiğini aktardı. Yalçın, ‘’Bin 700 metre yeni içme suyu hattı, 8 bin metrekare tek tip, engelsiz kaldırım çalışması,7 bin bin ton sıcak asfalt, modern çevre ve peyzaj düzenlemeleri, dekoratif aydınlatma sistemleri, fiber optik internet altyapısı, yeraltı çöp konteyner sistemleri yapacağız. Bu süreçte halkımızın alternatif yolları kullanmasını rica ediyor, pırıl pırıl, ışıl ışıl bir caddeye kavuşmak için yapacağımız çalışmalarda bizleri anlayışla karşılayacak cadde esnafımıza ve halkımıza şimdiden teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. (Mehmet Doğan/Akdağmadeni) 

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni Değişiyor
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