Akdağmadeni açıldı!

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nde belediye tarafından hayata geçirilen hizmetlerle birlikte, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nun açılışı yapıldı. Ayrıca yeni hizmet ve meslek yüksek okulunun da temeli atıldı.

Akdağmadeni Belediyesi ilçeye kazandırdığı yatırımlarla, Bozok Üniversitesi tarafından yapımı tamamlanan Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun açılışı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı.

DAŞTAN: “SİYASET BİR HİZMET YARIŞIDIR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Suphi Daştan, siyasetin bir hizmet yarışı olduğunu söyledi.

14 yıl önce emanet edilen hizmet bayrağını yere düşürmeden, leke getirmeden, gece-gündüz demeden taşıdığını dile getiren Daştan;

“2004 yılında belediyeyi telsim aldığımızda ilçemizde içme suyu yoktu, araç parkı yoktu, yolların her tarafı çamur deryasıydı, Allah’a hamd ediyorum. O günkü Sayın Başbakanımızın belediyecilikten gelmesi bizim için büyük bir şanstı. Eskiden bir belediye başkanı, bir okula bir torba çimento dahi alamazdı. Verilen yekilerden sonra belediyecilikte Türkiye değişti, bu değişimden en fazla etkilenen ilçe Akdağmadeni oldu. 2004 yılında ilçede 6 bin 100 su abonesi vardı bu gün 11 bin su abonesi vardı. Bu ne demektir, Akdağmadeni büyüyor, değişiyor demektir” dedi.

Belediye yatırımlarının yanı sıra hükümet yatırımları ile birlikte ilçenin bir değişim ve dönüşüm yaşadığını kaydeden Daştan, şunları kaydetti:

“Gerek hükümetimizin gerek belediyemizin karınca taşır gibi ilçemizin her tarafını hizmetle donatmaya gayret ettik. 2004 yılında belediye başkanı olduğumuzda ilçedeki park alanı 10 bin metre kareydi, bu gün ise 268 bin metre kare, nereden nereye… 2004 yılında ilçemizde 26 kilometre kanalizasyon vardı üzerine 85 kilometre ilave yaptık, alt yapı yaptık. 735 bin metre kare parke taş, 50 kilometre sıcak asfalt yaptık. Akdağmadeni sıcak asfalta AK Parti döneminde başladı. O kadar çok hizmet yaptık ki, bazen ben bile diyorum ki bunları biz mi yaptık diye. 2016’ya kadar Akdağmadeni Belediyesi 97 trilyonluk yatırım yaptı. Sadece belediye olarak, hükümetimizin yaptığı harcamalarını da bunun yanına koyabilirsiniz. 2017-2018 yılında Akdağmadeni’ne 24 trilyon liralık yatırım yapacağız.”

REKTÖRÜN HAKLI GURURU

İlçeye kazandırılan Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve temeli atılan Meslek Yüksek Okulu’nda büyük emekleri bulunan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de konuşmasında yaşadığı haklı gururu katılımcılarla paylaştı.

Bozok Üniversitesi’nin Yozgat ve ilçelerinde açılan fakültelerle hem eğitimin hem de ekonominin içerisinde yer aldığına dikkat çeken Karacabey, okulların Akdağmadeni’ne kazandırılmasında emeği olanlara teşekkür etti.

MİLLETVEKİLLERİ KONUŞTU

Sırasıyla kürsüye gelen millet AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, ilçesine hizmet noktasında emeğini esirgemeyen, mücadele eden belediye başkanı Suphi Daştan’a teşekkür ettiler.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da, hizmet yarışında atanmışı ve seçilmişi ile ciddi bir hizmet bütünlüğü oluşturduklarını kaydetti.

BOZDAĞ: “EKMEĞİ EKMEKÇİYE VERDİK…”

Son olarak kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise konuşmasında Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümden tüm il ve ilçelerin de istifade ettiğini söyledi.

Yozgat’ın bu çerçevede büyük kalkınma hamlesinden nasibini aldığını kaydeden Bozdağ, şöyle konuştu:

“Belediyemizin, hükümetimizin ilçemize kazandırmış olduğu onlarca eserin ne temelini atmaya fırsat bulabildik ne de açılışını yapmaya fırsat bulabildik.

Açılışı yapılanların hayırlı olmasını diliyor, temeli atılanların sağlık içerisinde ön görülen sürede güvenli bir biçimde tamamlanması ve vatandaşların hizmetine sunulmasını temenni ediyorum.

Akdağmadeni’mizi, Yozgat’ımızı, ülkemizi her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Milletimizden AK Parti’nin bu güne kadar bu kadar büyük destek almasını, her defasında aziz milletimizin duasını ve desteğini artırmasının gerekçelerini arayanlar yalanlara, iftiralara, çarpıtmalarına, algı operasyonlarına değil Yozgat’a ve Türkiye’nin 81 iline, ilçelerine kazandırdığı eserlere bakması lazım.

Ekmeği ekmekçiye verin, bir ekmek üste verin hesabı biz işi ekmekçiye verdik, üste vermeye gerek kalmadan o ekmekleri üretmeye Allah’ın izni ile devam etti, devam ediyor, onun için de başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından temsili olarak toplu açılış yapıldı. Bozdağ ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla yatırımları yerinde inceleyip, açılış kurdelesi kestiler.