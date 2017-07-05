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Akdağ’a modern mezbahane

Akdağmadeni’nin modern ve sağlık standartlarına uygun birinci sınıf mezbahaneye kavuşması için mezbahane yapım çalışmaları devam ediyor. 

Akdağ’a modern mezbahane

Akdağmadeni’nin modern ve sağlık standartlarına uygun birinci sınıf mezbahaneye kavuşması için mezbahane yapım çalışmaları devam ediyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:00
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Akdağ’a modern mezbahane

Toplamda 500 m2 kapalı alan, 3 ayrı soğuk hava deposunun bulunduğu yeni mezbahane  Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa standartlarına  uygun olarak yapımı devam etmektedir.
Belediye Başkanı Suphi Daştan devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi ‘’Yapımına devam ettiğimiz yeni mezbahane  , modern kesim üniteleri olan  ,günde 200 büyük baş ve 200 küçük baş hayvan kesimi yapabilecek kapasitededir. 500 m2 kapalı alanı olan  mezbahanede ayrıca 3 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Sağlıklı koşullarda ve veteriner denetiminde yapılacak kesimlerle, ilçemizde hayvancılığa ayrı bir boyut getirecek olan yeni mezbahane tamamen hijyenik koşullarda halkımıza hizmet verecektir.’’ dedi 
Yeni Mezbahane yapımının kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildiren Belediye Başkanı Suphi Daştan ‘’Akdağmadeni Belediyesi olarak yine standartları yükselterek bölgesine örnek olacak bir projeyi daha tamamlamak üzereyiz. Yapımı tamamlandığında hijyenik koşullarda kesim yapılan, denetimlerin eksiksiz gerçekleştirildiği, kapasitesi geniş olan yeni mezbahanemizin ilçemize ve bölgemize hayırlı olacağını düşünüyorum’’ diye konuştu, 
 

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