AK Partiden Sırçalı Belediyesine ziyaret

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesine bağlı, Sırçalı Beldesini AK Parti Boğazlıyan heyeti ziyaret ederek Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit’ten bilgi aldılar. AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Ulusoy ve yönetim kurulu Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit’i makamında ziyaret etti. Sırçalı Beldesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan AK Parti heyeti, bir süre Koçyiğit ile sohbet ettikten sonra beldeden ayrıldılar. Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, ‘’Desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz teşkilatımıza nazik ziyaretleri için şahsım ve beldem adına teşekkür ediyorum’’ dedi.