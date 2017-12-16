AK Parti vatandaşla bir araya geldi

Düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci,"Türkiye’nin partisi AK Parti ailesi içinde yer almak, ilçemizin ve ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmak bizim öncelikli hedeflerimizdir. Boğazlıyan Ak Parti teşkilatı olarak, ilçe, belde ve köylerimizin sorunlarının giderilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Bu programın amacının birlik ve beraberlik olduğunu da söyleyen Düğenci,"Boğazlıyanlı kardeşlerimizi bir araya getirerek kaynaşmak, bir olmak, diri olmak için buradayız. Allah, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" şeklinde konuştu.

İlçe Başkanı Düğenci, arabaşı ikramıyla birlikte partililerle sohbet ederek davete katıldıkları için teşekkür etti. Düzenlenen programa Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, Yenipazar Belediye Başkanı Cem Eser partililer, mahalle muhtarları, öğretmenler ve katıldı.

