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AK kadınlardan ziyaret

Yozgat Sarıkaya İlçesinde, AK Parti İlçe Kadın Kolları esnaf ziyareti yaptı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:30
AK kadınlardan ziyaret

AK Parti Sarıkaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Karaca, “İlçemizde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz saha çalışmalarımızın aralıksız olarak devam ediyor. Bugünde esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Hanım girişimcilerimizin her daim yanında ve destekçisiyiz. Bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Kazancınız bol ve  bereketli olsun. Kolaylıklar dileriz. İlgilerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

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