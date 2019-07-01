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Aile Hekiminize gidin

YERKÖY İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimine, hasta olunmasa dahi yıldı bir kez muayeneye gidilmesinin, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi açısından önemli olduğu uyarısında bulundu.

Aile Hekiminize gidin

YERKÖY İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimine, hasta olunmasa dahi yıldı bir kez muayeneye gidilmesinin, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi açısından önemli olduğu uyarısında bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Aile Hekiminize gidin

Hastanelerin tedavi kurumuyken, aile hekimlerinin de koruyucu ve teşhis edici sağlık hizmetlerini verdikleri hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’Yılda en az bir kez hasta olmasanız da aile hekiminize gitmeniz, aile hekiminizi tanımanız, onun da sizi tanıması açısından önemlidir. Böylece 1. basamak koruyucu ve teşhis edici sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak alırsınız. Özellikle gebe bebek çocuk takipleri aşılama hizmetleri kanser erken tarama testleri rutin tahliller ve tansiyon takibi hizmetleri verilmektedir. Bu sebeple aile hekiminizi öğrenmeniz ve hizmetlerinden yararlanmanız hastalıklar daha ortaya çıkmadan engellenmesi ve sadece tedavi hizmeti veren hastanelerdeki yoğunluğun azalması açısından önemlidir" denildi.

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