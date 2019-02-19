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Ağaçlandırmaya tahsis

YENİFAKILI ilçesinde ağaçlandırma çalışmalarına yönelik çalışmalara hız verildi.

Ağaçlandırmaya tahsis

YENİFAKILI ilçesinde ağaçlandırma çalışmalarına yönelik çalışmalara hız verildi.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
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Ağaçlandırmaya tahsis

Kaymakam Emre Zeyrek, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Ömer Faruk Bulut, Kayseri Orman Bölge Proje bölümünden mühendislerle bir araya gelip, değerlendirmelerde bulunduktan sonra, ağaçlandırmanın yapılacağı alanlar yerinde görüldü. İlçede bir milyon Lira'nın üzerinde bir ağaçlandırma yatırımının yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Kaymakam Zeyrek, İlçe Merkezi-Yiğitler Köyü yolu üzerinde bulunan 150 hektarlık alanın orman adına tahsis sorununun çözüleceğini söyledi. Zeyrek, bu alanda elzem olan toprak koruma-erozyonu önlemenin yanında ağaçlandırma ve iyileştirme çalışması yapılacağını kaydetti. Kaymakam Zeyrek, ‘’Erozyon altında olan bölgedeki ağaçlandırma çalışması ile bölge tehlikeden koruyacaktır. Tarımsal faaliyetler için faydalı olan bağıl nem oranı artıracak, bölgemiz için orta ve uzun vadede yaban hayatını geliştirecektir. Su ve yağış rejiminin değişmesine katkı sağlayacak,  bu ve benzeri pek çok açıdan coğrafyamıza yararlı bir çalışma olacaktır’ dedi, desteklerinden ötürü Orman İşletme Müdürü Ömer Faruk Bulut’a teşekkür etti.

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