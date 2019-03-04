Ağaçlandırmaya devam

Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, ilçenin Alaca girişinde bulunan Şehit Kamuran Pekşahin parkında ağaçlandırma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Bozkurt, Şato yolunun üst bölümünde planladıkları çam ve servi türlerinin dikimine başladıklarını belirtti. Bozkurt, ‘’Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilçemize tahsisi yapılan bin 330 adet çeşitli türlerdeki fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Yeşil bir çevre oluşturmak adına, ilçemiz sosyal alanlarında ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor’’ dedi.