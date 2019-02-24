Ağaçlandırma çalışması

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, 2 yıl önce anız yakılması nedeniyle Çomak Dağı bölgesinde çıkan yangında yaklaşık 4 bin dönüm alanda bulunan ormanın yandığını söyledi. Özcan, daha önce çam ve mahlepten oluşan 130 bin fidanın dikildiğini, ancak hala ağaçlandırılması gereken alanlar bulunduğunu belirterek, "Bahadın Belediyesi çalışanları olarak Çomak dağına, 10 bin badem çekirdeği dikmeye başladık. Geleceğe uzanan bu güzel eller dert görmesin. Personelimiz ve İŞKUR işçilerimizin ellerine ve emeklerine sağlık" dedi.
24 Şubat 2019 Pazar 21:04
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