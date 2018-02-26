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Afrin için yürüdüler

YENİFAKILI ilçesinde, belediye öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşe öğrencilerde destek verdi, vatandaşlar yürüyüş sonrasında Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu.

Afrin için yürüdüler

YENİFAKILI ilçesinde, belediye öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşe öğrencilerde destek verdi, vatandaşlar yürüyüş sonrasında Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Afrin için yürüdüler

Yenifakılı ilçe merkezinin farklı bölgelerinden gelen gençler ve öğrenciler, Merkez Cami önünde cemaatle buluştu. Daha sonra hep birlikte yürüyüşe geçildi. Yürüyüş Ziraat Bankası önünde tamamlandı. Vatandaşlar bankadan Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'de terörle mücadele yaptığını Türk milletinin de harekatı desteklediğini söyledi. Karadavut, Zeytin Dalı Harekatına destek amaçlı düzenledikleri yürüyüşe ve Mehmetçik Vakfı'na bağışa katılanlara teşekkür etti.

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