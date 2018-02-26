Afrin için yürüdüler

Yenifakılı ilçe merkezinin farklı bölgelerinden gelen gençler ve öğrenciler, Merkez Cami önünde cemaatle buluştu. Daha sonra hep birlikte yürüyüşe geçildi. Yürüyüş Ziraat Bankası önünde tamamlandı. Vatandaşlar bankadan Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'de terörle mücadele yaptığını Türk milletinin de harekatı desteklediğini söyledi. Karadavut, Zeytin Dalı Harekatına destek amaçlı düzenledikleri yürüyüşe ve Mehmetçik Vakfı'na bağışa katılanlara teşekkür etti.