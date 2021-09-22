Yozgat İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım bütçesinden Çekerek ilçesine bağlı köylerin içme suyu yapım, bakım ve onarım giderlerinde sarf edilmesi amacıyla 300 bin lira, sulama kanalı yapım projesi için de 100 bin lira ödenek tahsis etti. Diğer köy alt ve üst yapım projeleri için ise 250 bin lira, cari giderler için 258 bin lira, 1. kat asfalt kaplama projesi için 400 bin lira, 2. kat asfalt kaplama projesi için 250 bin lira olmak üzere toplamda bir milyon 558 bin lira ödenek ayrıldığı öğrenildi. Başalan köyü afet konutlarına içme suyu kaynağının bulunması için 300 bin lira sarf edileceği aktarıldı. 100 bin liranın da Kayalar köyü sulama kanalı yapım işinde kullanıldığı bildirildi. Ödeneğin, 400 bin liralık kısmının Çeltek köyüne 2,5 kilometre 1. kat asfalt kaplama işinde sarf edildiği, Alıçlı köyü 4,5 kilometre, Karalar köyü 3 kilometre, Kırkdilim köyü 1,2 kilometre, Kuruçay köyü 2,4 kilometre 2. kat asfalt kaplama yapılacağı açıklandı. Asfalt ve malzeme alımlarında sarfiyat yapılacağı, 2.8 kilometre Bayındırhüyük köyüne BSK kaplama işi yapıldığı açıklandı.