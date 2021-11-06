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AFAD tanıtım yaptı

Yozgat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarında Afetlere Hazırlık eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:54
AFAD tanıtım yaptı

Yozgat’ın Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, AFAD Gönüllüsü olunmasına yönelik bilgilendirmenin ardından, öğrencilere afetlerde kullanılan malzemelerin de tanıtımı yapıldı. ‘Afetlere Hazırlık Kulübü AFAD Gönüllüsü Oluyor’  sloganı ile liselerde faaliyet gösteren Afetlere Hazırlık Kulübünün daha aktif hale getirilmesi amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında, Afete hazırlık kulübünde görev alan öğrencilere gönüllülük eğitimleri Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerinde devam edildi.

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