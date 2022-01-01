2021 yılının Afet Eğitim Yılı olması nedeniyle, AFAD ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda Afete Hazırlık Kulüpleri aracılığı ile başlatılan AFAD Gönüllüsü Projesinin çalışmaları sürüyor. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilere AFAD Gönüllüsünün kimler olduğu, neler yaptığı konusunda bilgiler verildi. AFAD Gönüllüsünün, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin, hiçbir maddi beklentisi olmadan, sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini, deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişiler olduğu vurgulanarak, ‘’Ben olmasam ne olur demeyin. Siz varsanız çok şey olur’’ denildi. Sümeyye İlhan