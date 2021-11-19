Adli Rapor bilgilendirmesi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde görev yapan hekimlere, ‘Adli Rapor’ gerektiren konulara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantıya, Kaymakam Ali Açıkgöz ve Cumhuriyet Savcısı Ali Erhan Özkaya başkanlık etti. Saraykent ilçesinde görev yapan doktorların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, adli süreçlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu, ceza dosyalarında delil niteliğindeki raporlara ilişkin uygulamadaki bazı konulara değinildi. Hekimlere süreçteki emekleri için teşekkür eden Kaymakam Ali Açıkgöz, adli konularda hekimlerin düzenlediği raporların büyük bir önem arz ettiğine dikkat çekti. Açıkgöz, ‘’Toplantı vesilesiyle Sayın Cumhuriyet Savcımız ile hekimlerimizin bir araya gelmesini sağladık. Uygulamadaki konular üzerine ayrıntılı fikir alışverişinde bulunmalarına imkan oluştu. Eminim bu toplantının çok önemli kazanımları olacak. Bizlerle paylaştığı kıymetli bilgiler için Cumhuriyet Savcımız Ali Erhan Özkaya'ya ve birbirinden değerli sorularıyla katkıda bulunan tüm hekimlerimize teşekkür ediyorum. Bu toplantının düzenlemesinde bize olan destekleri için Sayın Valimiz Ziya Polat'a ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hasan Uçak'a şükranlarımı sunuyorum’’ açıklamasında bulundu.