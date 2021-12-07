Açılış hazırlığı

Kreşte görev yapacak olan eğitimciler, eğitimden geçirildi. Yozgat’ta Özel Kreş Sahibi Gülşen İtik, Akdağmadeni Belediyesi tarafından çocukların gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak, özellikle çalışan anne ve babaların destekçisi olmak amacıyla yapılan Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi kapsamında görev yapacak eğitimcilerle bir araya geldi. İtik, görev alacak öğretmen ve personelle tecrübelerini paylaştı, deneyimlerini aktardık. İtik, ‘’Montessori Eğitimi felsefesi ile miniklerin eğitimini destekleyecek olan bu harika Eğitim merkezinin, birbirinden heyecanlı ve hevesli genç öğretmenleri ile çok başarılı bir kurum olacağına inanıyorum. Güzel ilçemiz Akdağmadeni’ne değer katacak olan Kreş ve Gündüz Bakımevinin hayırlı olmasını dilerim’’ dedi. (Rabia Şahin)

