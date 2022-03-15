Açılan yolları genişletti

Saraykent Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler hafta sonu aralıksız çalıştı. Yoğun kar yağışının ardından açılan yollarda ekipler tarafından genişletme çalışmaları başlatıldı. Karla mücadeledeki başarının asıl mimarının sahada emek verenler olduğunu ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, “Ekip arkadaşlarımız, sabah çok erken saatlerde çalışmaya başlayıp gecenin ilerleyen vakitlerine kadar yoğun şekilde emek harcadılar. Vazifelerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiler. Bu sayede ulaşımda kısa süreli dahi olsa aksama yaşamadık. Karla mücadelede görev alan çalışma arkadaşlarıma, bu süreçteki gayretleri için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.