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8 Gün, 8 Gece etkinlik

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Tarihin doğayla buluştuğu nadide şehirlerimizden birisi olan Akdağmadeni’mizin güzide insanları, sert rüzgarlı toprakların mert evlatları bugün başlayacak olan festival etkinliklerimize herkesi bekliyoruz’’ dedi.

8 Gün, 8 Gece etkinlik

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Tarihin doğayla buluştuğu nadide şehirlerimizden birisi olan Akdağmadeni’mizin güzide insanları, sert rüzgarlı toprakların mert evlatları bugün başlayacak olan festival etkinliklerimize herkesi bekliyoruz’’ dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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8 Gün, 8 Gece etkinlik

Başkan Yalçın, bugün başlayacak olan Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali kapsamında 17 Temmuz günü ödüllü bisiklet yarışı yapılacağını, 21 Temmuz Pazar günü ise ‘Çiçekli Çayır Mesire’ alanında Karakucak Güreşlerinin düzenleneceğini bildirdi. Festival kapsamında, halı saha futbol turnuvasının devam ettiğini kaydedin Başkan Yalçın, ‘Yöresel Ürünler Çarşısı’ kurarak, sınırlı sayıda kurulan çadırlarda el emeği göz nuru ürünlerin sergileyip, satışlarının yapılacağını anlattı. Başkan Yalçın, ‘’Festival etkinliğimiz kapsamında 19 Temmuz Cuma günü Toplu Sünnet Şöleni yapılacaktır. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlarımız kayıtlarını belediyemiz yazı işleri müdürlüğüne yaptırabilirler’’ diye konuştu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, etkinliklerin bugün başlayıp, her gün farklı etkinliklerde devam edeceğinin de altını çizdi. Yalçın, ‘’Geleneksel hale getireceğimiz bugün başlayıp, 21 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan festival etkinliğimizde, değerli hemşerilerimizi, 8 gün 8 gece boyunca hepsi birbirinden değerli ulusal ve yerel sanatçılarımızla buluşturacağız. Birlikte her gün birbirinden farklı etkinliklerle ilçemizde sosyal hayatı canlandırırken, kültürümüzü ve turizm potansiyelimizi de ortaya çıkaracağız. Bir ay boyunca devam edecek Akdağmadeni Alış-Veriş Günleri ile indirimli alış-veriş günleri ile yöremizdeki farklı ürünlerin tanıtımı, el sanatları ürünler ile birlikte satışları da yapılabilecektir’’ ifadelerini kullandı. 

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