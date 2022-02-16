6 zanlı tutuklandı

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Ç, Nurettin Ç, Erol Ç, Mustafa D, Çınar D. ve Yusuf D. tutuklandı. Zanlılardan Türkan Ç. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Kemal Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra sayı 8'e yükselmişti. •aa•

