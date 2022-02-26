Yozgat’ın Sorgun İlçesine 2021 yılı içerisinde Yozgat İl Özel İdaresi tarafından kırsal altyapı, proje ve üst yapı çalışmaları kapsamında 27 milyon 577 bin liralık yatırım yapıldı. Sorgun’a 4.9 km sıcak asfalt(BSK) ve asfalt sathi kaplama çalışması kapsamında 4.9 km birinci kat asfalt, 19 km de ikinci kat asfalt döktüklerini söyleyen Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, 721 km reglaj ve stabilize çalışması yaptıklarını belirtti. Nazlı, yol çalışmaları dahilinde 323 km yama çalışması ile 1 adet de köprü menfez yaptıklarını söyledi. İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 15 adet içme suyu tesisi ve 7 adet elektrik ve motopomp çalışması yürüttüklerini dile getiren Nazlı, ‘’Program harici kanalizasyon ve içme suyu tesisi yapım bakım ve onarım çalışması için 95 adet, jeotermal çalışmaları için 1 adet jeotermal hat revizyonu yaptık. Sorgun’a sağlık hizmetleri kapsamında 1 adet Aile Sağılığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 binası kazandırdık. Milli Eğitim hizmetleri kapsamında ise 1 adet anaokulu ve spor salonu yapım çalışmalarımız devam ediyor. Sorgun’a 1 adet de emniyet binası kazandırdık’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

