25 MiLYONLUK YATIRIM

Akdağmadeni Belediyesi tarafından 2021 yılı içerisinde ilçenin eksiklerini gidermek, ilçeye değer katmak adına birçok proje hayata geçirilirken, bu projelere toplam 25 milyon lira harcandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 2021 yılı içerisinde hayata geçirdikleri projeleri ve yaptıkları yatırımları anlattı. Yalçın, son 1 yıl içerisinde belediyenin öz kaynaklarıyla Akdağmadeni’nde 25 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Yalçın, 2021 yılında Akdağmadeni’nin eksikliklerini gidermek, ilçeye değer katmak için birçok önemli projenin altına imza attıklarını belirtti. Önem verdikleri alt yapı çalışmalarında büyük mesafeler kat ederek ilçenin alt yapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Yalçın, ilçenin çehresini değiştirdikleri İstiklal ve Sakarya Caddelerinin alt ve üst yapısını tamamen yenilediklerini ifade etti. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 15 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak doğalgaz ve alt yapı çalışmalarıyla yıpranan yolları kaliteden ödün vermeden yıllarca ilçeye hizmet edecek şekilde yaptıklarını anlatan Yalçın, ‘’İlçemizin birçok cadde ve sokağında yaklaşık 35 bin metrekare kilitli parke yol yapımı, 6 bin metre kare kaldırım düzenlemesi, 6 bin metre bordür çalışması gerçekleştirerek Akdağmadeni tarihinde en fazla çalışma yapılan yıllardan birini geride bıraktık. Ana caddelerimizde yaptığımız çevre düzenlemesiyle ilçemizi modern bir kimliğe büründürdük. Yer altı çöp konteyner sistemleri, yağmur suyu drenaj hatlarını ilçemizle buluşturduk. İçerisinde bulunduğumuz kuraklıkta ilçemize yeni içme suyu kaynakları kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak 2021 yılı içerisinde 4 yeni kaynaktan toplamda saniyede 37 litre debiye sahip içme suyunu ilçemize kazandırdık. Üreterek büyüyen ve insan odaklı çalışmalarımız doğrultusunda istihdama büyük katkı sağlayan ilçemizde üretimine devam eden tekstil fabrikasının kurulma aşamasında yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik fabrika binasını yaparak yatırımcıya teslim ettik. Böylece onlarca insanımıza istihdam ve dışardan nakit girdi sağlanmasıyla ilçe ekonomisine katkıda bulunduk. Bölgemizde tek olan Lisanslı Sıfır Atık Tesisini kurduk. Kurulan tesis sayesinde hem çevremiz korunacak hem de atıkların geri dönüşümü ile ilçe ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Daha temiz ve yaşanabilir bir Akdağmadeni için kurulan tesisle artık yeni yol haritamız hazır. Eğitime ve çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak toplamda 2 bin 100 metrekare kapalı alandan oluşan Akdağmadeni Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Kapalı Çocuk Oyun Alanı projemizi tamamladık. Böylece ilçemizin aydınlık geleceği çocuklarımıza kaliteli zaman geçirerek gelişimlerine katkı sağlayacak, çalışan anne babaların büyük destekçisi olacak Akdağmadeni'nin bir hayalini daha hayata geçirdik. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Akdağmadeni’mizin yeni reklam yüzü haline gelen, dünyanın en kaliteli Salebi Akdağmadeni Salebi’nin patent ve coğrafi işaret tescil belgesini aldık. İlçemizde üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazar ağında satılabilmesi için düşündüğümüz Gupse markamızın tescilini yaptık. İlçemizde üretilen ürünlerin paketlenmesi ile ilgili tesisimizin kurulumunda son aşamaya geldik. 2021 yılı bereketli bir yıl oldu. Daha burada sayamadığımız onlarca çalışmamız var. Ben öncelikle büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız her projede emekleri olan değerli Meclis üyelerimize, ekip arkadaşlarıma ve Belediyemizin fedakâr çalışanlarına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunmak için yolumuza durmadan, dinlenmeden devam edeceğiz. 2022 yılı Akdağmadeni’miz ve desteklerini sürekli hissettiğimiz değerli vatandaşlarımız için birçok güzel ve önemli projeyi gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. 2022 yılı da bir önceki yıl gibi Akdağmadeni’nin yılı olacaktır. Yeni yılın Tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.

