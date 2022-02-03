24 saat görev başındalar

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, tüm ekipleriyle sahada olduklarını ve 24 saat görev başında bulunduklarını söyledi. Akın, Sürekli kâr yağmasına rağmen karla mücadele çalışmaları kapsamında tüm araç, ekipman ve personelleri ile yol açma çalışmalarının ve vatandaşların yardımına koşmaya gece gündüz demeden aralıksız devam ettiklerini belirtti. Akın, vatandaşların acil durumlarda ise 354 375 40 03 numaralı telefonu arayarak destek alabileceklerini sözlerine ekledi.