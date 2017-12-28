2018 yatırımları konuşuldu

Çandır Kaymakamı Fatih Eroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2018 yılı gelir gider bütçesi de ele alındı. Toplantıya, Birlik Müdürü Nurettin Özdem, Birlik Gerçekleştirme Görevlisi Turgay Gülcan, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Duran, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Başkal, Gülpınar Köyü Muhtarı Fikret Coşkun, Büyükkışla Köyü Muhtarı Mesut Karagöz, İğdeli Köyü Muhtarı Erhan Kokmazyürek, Kozan Köyü Muhtarı Osman Albostanlı katıldı. Toplantıda, bu yıl sonuna kadar yapılan çalışmalar ele alındı, önümüzdeki yıl yapılacak yatırımlar gözden geçirildi.