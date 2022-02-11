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20 personel kura ile belirlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışacak 20 personel için kura çekimi gerçekleştirildi.

11 Şubat 2022 Cuma 00:34
20 personel kura ile belirlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Sorgun 2’inci Noteri tarafından Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda yapılan kura çekilişinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Facebook sayfasından canlı yayınlandığını söyledi. Kuraya 319 vatandaşın katıldığını belirten Öcal, ‘’Noter huzurunda yapılan kura çekilişinde isimleri çıkan kişilerin öncelikle gelir tespiti sorgulaması yapılacak. Geliri asgari ücretin 1,5 katını geçenlerin ve TYP başvuru tarihinden önce son 30 gün sigortalı olanların yerlerine, yedek listesden durumu uyanlar seçilecek’’ dedi. •aa•

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