2 bin yıldır şifa dağıtıyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 1240-1241 yıllarında yaptırılan Sultan Han ve Kervansarayı 2 bin yıldır insanlara şifa dağıtmaya devam ediyor. İlçeden geçmekte olan İpek Yolu güzergahında yer alan, içerisinde hamam ve termal suyun bulunduğu Türkiye’deki ender han ve kervansaraylar arasında yer alan Sultan Han ve Kervansarayı içerisindeki termal sudan yararlanılabilmek amacıyla ayna bölgede inşa ettirilen Sultan Hanı Termal Oteli çevre il ve ilçelerden gelen insanlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Kaymakam Ali Açıkgöz, tarihi yapının batı duvarının ortadan kalkmış olduğunu, günümüze kalabilen diğer beden duvarlarının kaplamalarının söküldüğünü, bu nedenle duvarların inceldiğini bildirdi. Açıkgöz, ‘’Yapının güneybatısında müştemilat kalıntıları görülmektedir. Dikdörtgen planlı ve doğu-batı yönlüdür. Horasan harçla, moloz taş kullanılarak balıksırtı örülen duvarların üzeri kaplama taştır. Mevcut duruma göre hanın birbirine bitişik tonozla örtülü dört mekândan oluştuğu anlaşılmaktadır. Sultan Hanı Termal Otelimizdeki Doğal Kaynak, 2 Bin Yıldır Şifa Dağıtmaktadır’’ dedi. (Fotoğraf: Serdar Aydın)