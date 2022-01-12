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180 kişi bilgilendirildi

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşlara, Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES Eğitimi, Afet Bilinci Eğitimi verildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:41
180 kişi bilgilendirildi

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar tarafından, Konuklar İlköğretim ve İmam Hatip Ortaokulunda vatandaşlara,  Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES Eğitimi, Afet Bilinci Eğitimi verilerek, vatandaşlar bilgilendirildi.  Faaliyette, 30’u kadın olmak üzere toplam 43 kişi, KADES Uygulaması, En İyi Narkotik Polisi Anne, UYUMA projesi kapsamında ailenin önemi, aile İçi şiddet, aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği ve afet anında yapılması gereken davranışlar hakkında bilgilendirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı, projenin başladığı tarihten itibaren 113’ü kadın olmak üzere toplam 180 vatandaşa ulaşarak, 83 kadının telefonuna KADES Uygulamasının yüklendiğini belirtti. •Sümeyye İlhan•

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