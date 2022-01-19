Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

180 Haneye Sıcak Yemek

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz, Kaymakamlık tarafından başlatılan ve yemek ihtiyacı olan hanelere sıcak yemek temin edilmesini sağlayan proje kapsamında hizmet veren aşevini ziyaret ederek, denetledi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:51
180 Haneye Sıcak Yemek

Saraykent Kaymakamı Ali ıkgöz eşi Dr. Şeyma Açıkgöz, SYDV Vakıf Müdürü Murat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürü Rıza Uslu ve Aşevi Koordinatörü Nuh Aker ile birlikte yemek ihtiyacı olan hanelere Sıcak Yemek Temini projesinin denetimi amacıyla yemeklerin hazırlandığı aşevini ziyaret etti. Saraykent’te her bir vatandaşın gece yatağa tok vaziyette girmesinin, devletin güvencesi altında olduğunu söyleyen Kaymakam Açıkgöz, tek bir vatandaşın dahi rızık kaygısına düşmeyeceği bir Yemek Temin Sistemi oluşturduklarını ifade etti. Aşevi aşçısı Yaşar Gürbüz tarafından her gün 180 hane için sıcak yemek hazırlandığını belirten Açıkgöz, ‘’Aşçımız, gece saat 03.00'te yemekleri hazırlamaya başlıyor. Yemek dağıtım ekibimiz tarafından yaşlı, engelli ve muhtaç durumda olan tüm vatandaşlarımızın adreslerine bu yemekler tek tek götürülüyor. Bu kriterlerin dışında olup bir ameliyat, hastalık veya rahatsızlık geçiren, sıkıntıya düşen bir vatandaşımız olduğunda yemek imkanından faydalanabiliyor’’ dedi. Açıkgöz, güçlü devlet olmanın gereğini vatandaşlar için yerine getirdiklerini ifade ederek, ‘’Eğer ilçemde tek bir vatandaşım dahi, gece yatağa aç girer ise bunun mesuliyetinin şahsımıza ait olduğunu düşünüyorum. Bu bakış açısıyla çok kapsamlı araştırmalar yaparak, sıcak yemek projemizden faydalanan hane sayımızı, 60 haneden 180 haneye çıkardık. Bunu artırmamız gerektiğinde artıracak güçteyiz’’ diye konuştu. Bir hadis-i şerifle karşılaştığını ve çok etkilendiğini söyleyen Açıkgöz, rızık kaygısına düşülmemesi gerektiğini ifade ederek, ‘’Bugün yaptığımız bu proje ve buna benzer sosyal projeler, insanımızın rızık kaygısını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bizler, bunu temin etmek için tüm gücümüzle ve büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. •Sümeyye İlhan •

Anahtar Kelimeler:
180 Haneye Sıcak YemekYozgatIlerigazetesiOcakçarşambaHaberSaraykentKaymakamAliAçıkgözİlçeMilliEğitimMüdürüAhmetdoğanSıcakYemekTeminiAşeviZiyaretDenetleme180HaneyeIhtiyaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak haritası çıkarıldı
Toprak haritası çıkarıldı
Sanat rüzgarları esecek
Sanat rüzgarları esecek
Mücadele ekiplerine ziyaret
Mücadele ekiplerine ziyaret
Öğretmenlere eğitim
Öğretmenlere eğitim
Yazılıtaş tekrar başkan
Yazılıtaş tekrar başkan
'EŞEKLİ KÜTÜPHANE'
'EŞEKLİ KÜTÜPHANE'
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim