180 Haneye Sıcak Yemek

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz eşi Dr. Şeyma Açıkgöz, SYDV Vakıf Müdürü Murat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürü Rıza Uslu ve Aşevi Koordinatörü Nuh Aker ile birlikte yemek ihtiyacı olan hanelere Sıcak Yemek Temini projesinin denetimi amacıyla yemeklerin hazırlandığı aşevini ziyaret etti. Saraykent’te her bir vatandaşın gece yatağa tok vaziyette girmesinin, devletin güvencesi altında olduğunu söyleyen Kaymakam Açıkgöz, tek bir vatandaşın dahi rızık kaygısına düşmeyeceği bir Yemek Temin Sistemi oluşturduklarını ifade etti. Aşevi aşçısı Yaşar Gürbüz tarafından her gün 180 hane için sıcak yemek hazırlandığını belirten Açıkgöz, ‘’Aşçımız, gece saat 03.00'te yemekleri hazırlamaya başlıyor. Yemek dağıtım ekibimiz tarafından yaşlı, engelli ve muhtaç durumda olan tüm vatandaşlarımızın adreslerine bu yemekler tek tek götürülüyor. Bu kriterlerin dışında olup bir ameliyat, hastalık veya rahatsızlık geçiren, sıkıntıya düşen bir vatandaşımız olduğunda yemek imkanından faydalanabiliyor’’ dedi. Açıkgöz, güçlü devlet olmanın gereğini vatandaşlar için yerine getirdiklerini ifade ederek, ‘’Eğer ilçemde tek bir vatandaşım dahi, gece yatağa aç girer ise bunun mesuliyetinin şahsımıza ait olduğunu düşünüyorum. Bu bakış açısıyla çok kapsamlı araştırmalar yaparak, sıcak yemek projemizden faydalanan hane sayımızı, 60 haneden 180 haneye çıkardık. Bunu artırmamız gerektiğinde artıracak güçteyiz’’ diye konuştu. Bir hadis-i şerifle karşılaştığını ve çok etkilendiğini söyleyen Açıkgöz, rızık kaygısına düşülmemesi gerektiğini ifade ederek, ‘’Bugün yaptığımız bu proje ve buna benzer sosyal projeler, insanımızın rızık kaygısını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bizler, bunu temin etmek için tüm gücümüzle ve büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. •Sümeyye İlhan •