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17 ana sınıfında eğitim öğretim başladı

Yozgat’ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ilçede yeni açılan 17 ana sınıfının malzemelerinin tamamlandığını ve eğitim öğretime açıldığını söyledi.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:10
17 ana sınıfında eğitim öğretim başladı

Öcal, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında Sorgun'a 19 ana sınıfı açılmasına onay verdiğini ve bunlardan 17'sini açıldığını ifade etti. Kalan iki sınıf için çalışmaların sürdüğünü ve en kısa zamanda onların da açılacağını belirten Öcal, "İlçemizde açılan 17 ana sınıfı şubesinden sonuncusunun açılışını bugün yaptık. Açılan ana sınıflarının 3'ü köylerde, diğerleri ise ilçe merkezindeki liseler ve ortaokul bünyesinde bulunuyor. Ana sınıflarımızda 250 kadar öğrencimiz bulunmaktadır." dedi.
Öcal, yeni açılan bu sınıfların öğretmenlerinin de tamamlandığını ve norm kadrolarının geldiğini sözlerine ekledi. aa

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