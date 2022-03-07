16 milyon 297 bin liralık yatırım

Yozgat İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı içerisinde Yerköy’e 2.6 Km sıcak asfalt (BSK), 8.4 Km birinci kat, 21 Km ikinci kat olmak üzere asfalt sathi kaplama yaptığını söyleyen Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, 285 Km reglaj ve stabilize ile 322 Km yama çalışması yürüttüğünü belirtti. İskender Nazlı, içme suyu tesisi yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 adet içme suyu tesisi, 11 adet elektrik ve motopomp, 59 adet program harici kanalizasyon ve içme suyu tesisi yapımı, bakımı ve onarımı yaptıklarını söyledi. Sağlık hizmetleri kapsamında 1 adet Aile Sağlığı Merkezi hizmet binası inşa ettiklerini dile getiren Nazlı, Milli eğitim hizmetleri kapsamında yaptıkları 1 adet temel eğitim okulunun da yapımının hala devam ettiğini aktardı. •Sümeyye İlhan •

