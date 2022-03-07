Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

16 milyon 297 bin liralık yatırım

Yozgat’ın Yerköy İlçesine, İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı içerisinde kırsal altyapı çalışmaları için 6 milyon 455 bin lira, proje ve üstyapı çalışmaları için 9 milyon 842 bin lira harcanarak toplam 16 milyon 297 bin liralık yatırım yapıldı.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:39
16 milyon 297 bin liralık yatırım

Yozgat İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı içerisinde Yerköy’e 2.6 Km sıcak asfalt (BSK), 8.4 Km birinci kat, 21 Km ikinci kat olmak üzere asfalt sathi kaplama yaptığını söyleyen Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, 285 Km reglaj ve stabilize ile 322 Km yama çalışması yürüttüğünü belirtti. İskender Nazlı, içme suyu tesisi yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 adet içme suyu tesisi, 11 adet elektrik ve motopomp, 59 adet program harici kanalizasyon ve içme suyu tesisi yapımı, bakımı ve onarımı yaptıklarını söyledi. Sağlık hizmetleri kapsamında 1 adet Aile Sağlığı Merkezi hizmet binası inşa ettiklerini dile getiren Nazlı, Milli eğitim hizmetleri kapsamında yaptıkları 1 adet temel eğitim okulunun da yapımının hala devam ettiğini aktardı.  •Sümeyye İlhan •

Anahtar Kelimeler:
16 Milyon 297 Bin Liralık YatırımYozgatIlerigazetesiMartPazartesiHaberYozgatİlözelİdaresiIlGenelMeclisiBaşkanıİskenderNazlıAltyapıüstyapıProjeçalışma16MilyonlukYatırımYerköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerinde inceledi
Yerinde inceledi
Yurt ziyareti
Yurt ziyareti
Dinletiye büyük beğeni
Dinletiye büyük beğeni
Vatandaşlar bilgilendirildi
Vatandaşlar bilgilendirildi
Belediyeden suya indirim
Belediyeden suya indirim
Derse katıldı
Derse katıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim