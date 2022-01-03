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Zabıta ve itfaiye eri alınacak

Tokat Sulusaray Belediyesi tarafından zabıta ve itfaiye eri alınacaktır.

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:46
Zabıta ve itfaiye eri alınacak

Sulusaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere;  Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/911998/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/sulusaray-belediyesi-zabita-ve-itfaiye-eri-alimi-yapacak

Anahtar Kelimeler:
Zabıta Ve Itfaiye Eri Alınacak
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