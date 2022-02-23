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Zabıta memuru istihdam edilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 75 zabıta memuru istihdam edilecektir.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:57
Zabıta memuru istihdam edilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/938379/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-diyarbakir-buyuksehir-belediye-baskanligi-75-zabita-memuru-istihdam-edecek

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Zabıta Memuru Istihdam Edilecek
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