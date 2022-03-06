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Zabıta memuru alınacak

Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından 50 zabıta memuru alınacaktır.

06 Mart 2022 Pazar 11:53
Zabıta memuru alınacak

İstanbul ili Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/942365/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-bagcilar-belediye-baskanligi-50-zabita-memuru-alacak

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Zabıta Memuru Alınacak
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