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Zabıta memuru alacak

Esenler Belediye Başkanlığı tarafından 15 zabıta memuru alınacaktır.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:18
Zabıta memuru alacak

Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/889676/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/esenler-belediye-baskanligi-15-zabita-memuru-aliyor

Son Güncelleme: 26.11.2021 10:20
Anahtar Kelimeler:
Zabıta Memuru Alacak
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