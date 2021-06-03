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Zabıta alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:24
Zabıta alınacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tradresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir. Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/796663/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/ankara-buyuksehir-belediyesi-250-zabita-memuru-alacak

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Zabıta Alınacak
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