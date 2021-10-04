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YSK'den personel alımı

Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra teşkilatına açıktan atama yoluyla personel 103 personel alınacak.

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:35
YSK'den personel alımı

Başvurular 7 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp 18 Ekim 2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle sona erecek. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/859860/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/yuksek-secim-kurulu-baskanligi-aciktan-90-personel-alimi-yapacak

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